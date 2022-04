Rio – O cantor e compositor Gilberto Gil tomou posse como membro “imortal” da Academia Brasileira de Letras (ABL) na noite desta sexta-feira (8), aos 79 anos. O evento aconteceu no Petit Trianon, no Centro do Rio.

Gil foi eleito em novembro do ano passado para a cadeira 20 da ABL, quando recebeu 21 votos favoráveis dos 34 possíveis. O cantor fez um discurso combinando a história dos seus antecessores de cadeira e sua trajetória pessoal. Além disso, lembrou que é o primeiro representante da música popular brasileira a tomar posse na academia.

“Entre tantas honrarias que a vida generosamente me proporcionou essa tem para mim uma dimensão especial, não só porque aqui é a casa de Machado de Assis, um escritor universal, afrodescendente como eu, mas também porque a ABL, fundada em 20 de julho de 1897, representa mesmo para quem a critica a instância maior que legitima e consagra de forma perene a atividade de um escritor ou criador cultura em nosso país”, disse o compositor.

E completou “Poucas vezes na nossa história republicana o escritor, o artista, o produtor de cultura, foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais da Internet, e a questão merece a atenção dos nossos educadores e homens públicos”.

Com a posse, o cantor vai suceder o acadêmico Murilo Melo Filho, que faleceu em maio de 2020. Murilo foi advogado, escritor e um dos grandes nomes do jornalismo no Brasil.