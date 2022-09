A Secretaria de Esportes de Americana realizou o congresso técnico do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, primeira e segunda divisões, e sorteou os grupos que participarão da competição.

Os jogos começarão no dia 10 de setembro, com as equipes da primeira divisão jogando aos sábados, às 13h45 e 15h45; e da segunda divisão, aos domingos, às 8h e às 10 horas.

A primeira divisão conta com cinco grupos: quatro grupos com quatro equipes e um com três equipes. Serão classificados para a próxima fase os três melhores times de cada grupo e o melhor quarto colocado entre todos os grupos.

A segunda divisão tem quatro grupos: dois com seis equipes e dois com cinco. Os quatro com melhor campanha de cada grupo serão classificados.

Confira os grupos:

1ª divisão

Grupo A – São Jerônimo/Bruxela, Guarani, Parná e Guanabara

Grupo B – Zanaga, Jardim América II, .Zanaga B e Faixa Preta

Grupo C – Descubra, Parque Gramado, Boa Vista e Malucos da Praia

Grupo D – Cidade Jardim, Mirandola, Cantareira e Predador

Grupo E – São Roque, São Vito e Unidos do Mathiensen

2ª divisão

Grupo A – Unidos da Morada, Payssandu, Atlético Guanabara, Deportivo Boer, Estrela Azul e Leão

Grupo B – Grêmio Horizonte, Santa Cruz, Real Santa Fé, Unidos do São Luiz, Arsenal e Sporting ZNC

Grupo C – Jardim América, Benedettos, Atlético Clube Novo Mundo, Liverpool e Barrocos

Grupo D – Lions, Atlético Jardim dos Lírios, Lírios City, Morada do Sol e Unidos Monte Verde

A tabela com todos os jogos será divulgada na segunda-feira (5).