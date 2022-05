O secretário de Educação da Prefeitura de Americana, Vinicius Ghizini, acompanhou nesta segunda-feira (30), as obras de manutenção iniciadas semana passada nos prédios do CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e da Creche Caic, localizados no Jardim da Paz. Cerca de R$ 560 mil em recursos próprios serão investidos nas melhorias, que incluirão a revitalização de três quadras esportivas.

Estão previstos os serviços de revitalização de duas quadras cobertas; pintura externa dos dois prédios, totalizando mais de 10 mil m² de área; revisão de calhas e limpeza dos telhados, que somam 2 mil m²; substituição de mais de 100 metros de alambrado por muro de alvenaria; revitalização da quadra descoberta; troca de piso em cerca de 200 m², além dos serviços de serralheria e manutenção predial nas duas unidades.

“As unidades reúnem mais de 540 crianças e chegou a hora de receberem as merecidas manutenções, dentro do cronograma de melhorias elaborado pela Secretaria de Educação em atendimento ao proposto pelo prefeito Chico Sardelli. Acreditamos que um ambiente escolar bem organizado e com infraestrutura adequada é fundamental para o desenvolvimento dos alunos e bem-estar de nossos profissionais”, declarou o secretário.

Segundo Ghizini, nenhum aluno terá que ser realocado durante as obras. “Não haverá prejuízo do calendário escolar, uma vez que a equipe da secretaria se organizou para realizar a parte mais delicada do trabalho durante o recesso escolar”, explicou.

Ghizini visitou as escolas acompanhado da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, e da equipe da Seduc, sendo recebido pela diretora da Creche do Caic, Izy Andrade Chagas, e pelo diretor do CAIC, Luís Carlos Maldonado da Silva.