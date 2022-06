A Geração Z é considerada como uma geração totalmente diferente de todas as outras. Seja na forma como eles agem, pensam ou se comunicam, a GenZ parece sempre trazer um novo olhar nas situações, especialmente nas relações interpessoais. Mas será que isso realmente acontece?

Uma pesquisa conduzida pelo happn, um dos aplicativos de namoro mais baixados no Brasil, com usuários entre 18 e 25 anos (GenZ), mostra que, quando falamos de relacionamentos românticos, este público está dividido em dois: quase metade (49%) utiliza os aplicativos buscando um relacionamento sério e uma pequena maioria (51%) busca outros tipos de relacionamento, sejam eles passageiros ou apenas uma “amizade colorida”.

Clareza nas ideias

Aqueles que pensam que essa geração está no modo “deixa a vida me levar…”, estão errados. Mesmo para aqueles que buscam apenas diversão nos relacionamentos, 60% dos usuários do happn que são da Geração Z disseram que o Crush precisa ser honesto sobre suas intenções. Em outras palavras: falar abertamente sobre estar em busca de um namoro sério ou em busca de apenas uma “amizade colorida”.

Eterno até que a morte os separe

Falando sobre relacionamentos em geral, não apenas os virtuais, 95% da Geração Z acredita que os relacionamentos podem durar para sempre. Destes, mais da metade (55%) acredita que é raro que um relacionamento romântico dure uma vida inteira, mas que a possibilidade existe. Apenas uma pequena parte (3%) não acredita na eternidade de um relacionamento.

Ainda em relação ao futuro, casar e constituir família é uma meta importante para 53% dos entrevistados da Geração Z. Por outro lado, a pesquisa do happn mostra que, para 5% deles, não é uma meta de vida.

E falando sobre objetivos…

Embora ter uma relação romântica seja um ponto desejado por muitos, este não é o principal objetivo de vida para esta geração: 31% querem ter uma vida financeira estável, seguida de uma carreira profissional (28%) e só depois querem dar espaço para o amor (18%).

“Estes dados nos mostram que, como outras gerações, como os Millennials, a Geração Z ainda acredita no amor e, em certa medida, no romance. O que muda, talvez, é a maneira como as pessoas se relacionam entre si, com mais transparência e aceitação. Sabendo disso, os aplicativos de namoro podem ser grandes amigos e agir como um capacitador na busca pelo amor ou um Crush para compartilhar momentos”, comenta Michael Illas, especialista em relacionamentos do happn.

Dia dos Namorados

Com o dia dos namorados se aproximando, o happn revelou que os solteiros da Geração Z vão tentar procurar uma pessoa especial no aplicativo, já que 68% dos entrevistados consideram a data “fofa” e gostariam de estar na companhia de um Crush para celebrá-la. Se você está procurando iniciar um relacionamento com alguém desta geração, saiba que sua chance de sucesso pode ser ainda maior, pois 90% dos GenZ disseram que, se encontrarem uma pessoa legal, podem começar um relacionamento.