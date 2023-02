Por indicação do vereador Nilson Araújo (PSD), Geni Aparecida

da Silva Mendes Martins será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e pela defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, Geni Aparecida da Silva Mendes Martins sempre foi muito atuante em sua comunidade. Quando criança já acompanhava a avó nas orações diárias na antiga capela de Nossa Senhora Aparecida. Em âmbito profissional, trabalhou como tecelã em diversas empresas de Santa Bárbara d´Oeste.

Percebeu sua vocação para ajudar o próximo na comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida, seja como coordenadora da liturgia paroquial ou integrante da liturgia diocesana, e também como ministra da eucaristia e exéquias. Sempre disposta a auxiliar os que mais precisam, Geni também atua junto aos doentes da comunidade, visitando-os todas as quintas-feiras e buscando atender as necessidades de cada um, sempre em conjunto com a pastoral do idoso.

