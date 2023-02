Gazolla diz que sabe porque Guilherme de Pádua morreu

Dando continuidade às comemorações de 22 anos de aniversário do Bella da Semana, agora chegou a vez do ensaio inédito com Bianca Karina. Ela é uma menina com ares de travessa, dona de curvas naturais e delicadas. Confira o ensaio inédito no site www.belladasemana.com.br Durante o ensaio, a modelo falou com a nossa equipe. Confira trechos da entrevista. Para quem ainda não te conhece, fale um pouco sobre você: Oi, meu nome é Bianca e trabalho como criadora de conteúdo há 3 anos! Gosto de animes, jogos, produzo cosplays, amo assistir séries, treinar, dançar (em casa). Não gosto de festas e sempre vou preferir lugares tranquilos. Também sou atriz, fiz teatro por uma década e por incrível que pareça também me considero tímida kkk. Você levou os assinantes à loucura durante a transmissão do ensaio ao vivo. Como foi participar dessa experiência? Foi incrível, nunca tinha feito lives antes e gostei bastante. Qual parte do seu corpo você mais gosta? Meus seios. Qual é o seu status de relacionamento neste momento? Estou namorando. Conta pra gente o que deixa você muito excitada? O toque me deixa bastante excitada, principalmente nas minhas pernas e pescoço. Gemidos também. Você tem alguma fantasia erótica? Já realizou? Transar em um lugar público e já realizei. Qual foi o lugar mais exótico que você já transou? Acho que na escada do prédio. Como foi fotografar ao lado de outra modelo? Foi bem divertido! Já tinha feito conteúdos com a outra modelo antes, então a gente já tem um certo tipo de intimidade. Conta pra gente como foi posar para o Bella da Semana? Foi incrível! A equipe é maravilhosa e vou lembrar de tudo e todos com muito carinho. Confira o ensaio e a entrevista completa no site www.belladasemana.com.br