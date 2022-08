Depressão, preconceito, sexualidade e conflitos familiares são alguns dos temas que a publicitária Julia Rietjens trata no romance Meu gato me odeia. A personagem principal, Sâmia, é uma adolescente que está descobrindo a si e ao mundo, mas as coisas ficam mais complicadas quando entende a própria sexualidade: ela é lésbica.

Com um coração balançado por uma nova amiga e dilemas da adolescência, a autora paulista representa Sâmia como a força que todos podem encontrar dentro de si e um lembrete sobre a importância de ter apoio, mesmo que seja de um bicho de estimação intempestivo chamado Tirano.

Congelada, cheguei à conclusão de que não ligaria se meu primeiro beijo fosse com ela e isso me assustou. Era um sentimento errado, não era? Eu não frequentava a igreja, mas minha mãe vivia dizendo que Deus fez o homem e a mulher para ficarem juntos.

(Meu Gato me Odeia, pg. 69)

Inspirado em romances LGBTQIAP+ como Heartstopper, O Amor Não É Óbvio, Ela Fica Com a Garota e Céu Sem Estrelas, Julia, que também é autora do livro Se eu fosse um clichê, desenha a descoberta sexual da protagonista com obstáculos como o fato de ter uma mãe religiosa, o que torna o processo da autoaceitação mais difícil.

A dificuldade de conviver com a homofobia no ambiente familiar e, após ser expulsa de casa, restam apenas incertezas. A história é entrelaçada entre o conhecimento da própria sexualidade, o divórcio conturbado dos pais e o primeiro beijo. Fatos que são amarrados enquanto Sâmia amadurece e lida com as próprias questões, medos e paixões.

Ficha Técnica

Título: Meu gato me odeia

Autora: Julia Rietjens

ASIN/ISBN: 978-65-89837-27-5

Número de páginas: 276

Preço: R$ 59,90

Link de venda: Amazon

Sobre a autora: Julia Rietjens começou a se aventurar no universo da escrita aos 12 anos. Desde então, passa boa parte do seu tempo criando histórias incríveis na sua cabeça. Nem todas viram livros, mas as que viram se transformam em suas maiores obsessões. Meu Gato Me Odeia é sua segunda obra LGBTQIAP+. No que depender dos seus sonhos, publicará muitas outras!