Tutora de 12 bichanos, Beatriz Breves, psicóloga especialista na Ciência do Sentir, explica a importância de ter um amigo peludo para manter a saúde mental e emocional em dia

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, 61% dos brasileiros com 16 aos ou mais possui pelo menos um pet em casa, sendo que 23% têm como companhia os gatos. Já nos lares que abrigam os felinos, 46% têm mais de um compondo a família, como é o caso da psicóloga especialista na Ciência do Sentir, Beatriz Breves, que possui 12 amigos ronronantes.

Breves, que cresceu rodeada por bichanos, afirma que os tutores de gatos reconhecem a alegria imediata que eles proporcionam na rotina, brincadeiras, peripécias, carinho e muito amor é o que não falta. Mas os benefícios de ter um amigo peludo não para por aí: é cientificamente comprovado que eles trazem inúmeros benefícios para o bem-estar das pessoas, físicos e emocionais.

Um dos maiores impactos está relacionado diretamente aos sentimentos e à saúde mental. Segundo Beatriz Breves, que já catalogou mais de 500 sentimentos durante 35 anos de estudo, ter um pet alivia sintomas de ansiedade, depressão e estresse, além de proporcionar mais momentos de amor, companheirismo, felicidade, conforto e gratidão.

Sobre a especialista: presidente, membro efetivo e fundador da Sociedade da Ciência do Sentir (SoCiS), Beatriz Breves é mestre em Psicologia pela American Word University (AWU/Iowa/USA), psicóloga, bacharel e licenciada em Física, com especialização em Física Moderna com base na Física Clássica pela Faculdade de Humanidades Pedro II (FAHUPE). Também é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, filiada à International Psychoanalytical Association (SBPRJ/IPA), e psicoterapeuta analítica de grupo pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo (SPAG-E.Rio), da qual foi presidente no biênio 1998-99. Autora da Ciência do Sentir, entre outros livros escreveu: “Macromicro – A Ciência do Sentir”, “O Homem Além do Homem”, “A Fronteira do Adoecer – Por que Você Adoece?”, “O Eu Sensível”, e “Falando de Sentimentos com Beatriz Breves”, “Entre o Mistério e a Ignorância – o Desvendar da Psique Humana” todos publicados pela Mauad Editora.

Site: www.beatriz.breves.net.br

Redes sociais: Instagram