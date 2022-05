“Eu vi o Joca num compartilhamento de um amigo, e quando o vi, foi a amor à primeira vista. Não sei explicar, eu senti que ele era meu. Quando falei com meu marido, expliquei exatamente isso, que a sensação era de que eu precisava ficar com ele. Porque moro em apartamento e já temos uma gata e uma cachorra. Então, pra quem acredita em sexto sentido ou outras vidas, não sei. Mas foi algo inexplicável. Aí já fui, conversei com o marido e fui falar com meu amigo, que passou o contato da Jaqueline, a voluntária do CCZ, que era responsável pela publicação original. Ela foi um amor comigo, explicou tudo que o Joca tinha. Já no dia seguinte fui lá pegar ele. Ele trouxe mais luz pra nós, um gatinho super companheiro e amoroso. Já fez amizade com as “irmãs”. É esfomeado e bem chorão e dengoso.