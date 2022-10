Para conhecer a cultura de um povo, a gastronomia é um dos principais caminhos. Em São Paulo, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), localizado na Avenida Paulista, tem apostado fortemente nisso, com diversas iniciativas.

Aberta no primeiro dia de setembro, a exposição “Sabores da Coréia” apresenta snacks, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, além de pratos elaborados com macarrão instantâneo e bolinhos recheados de carne, preparados no local por cozinheiros, que podem ser experimentados pelos visitantes.

A exposição, que tem entrada gratuita, vai até o dia 9 de outubro, quando em um evento fechado será realizada a final do “Concurso de Gastronomia Coreana”, aberto a chefs, cozinheiros, estudantes de gastronomia e ao público em geral. Além da escolha das melhores receitas por um júri especializado, terá a escolha do melhor prato por voto popular.

Por fim, essa semana foram abertas as inscrições para um curso online de gastronomia. Serão seis aulas, entre os dias 16 de outubro e 27 de novembro, sempre aos domingos, com uma receita diferente a cada aula. Duas turmas serão formadas, num total de 100 vagas disponíveis.

Entre os pratos mais populares que serão ensinados aos participantes está o Bulgogi, o churrasco coreano. Comandado pela chef de cozinha Regina Hwang, os interessados em participar do curso podem se inscrever por meio deste link.