Gastos na Páscoa vão até R$250 para 66%

Quanto vamos gastar na Páscoa?

A época mais doce do ano chegou. Os ovos de chocolates já começam a invadir as gôndolas dos supermercados e vitrines de lojas de chocolate avisando que a Páscoa está logo aí. Este ano, como será o comportamento do brasileiro nesta data comemorativa? A Hib ou- empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – apresenta informações inéditas colhidas com 1500 entrevistados de todo o Brasil.

Com um momento financeiro ainda instável, os brasileiros estão atentos aos gastos para a comemoração. Mais da metade da população (56%) está mais apertada financeiramente e, por isso, fará menos compras; enquanto 22% tem a percepção de que as finanças se mantêm igual a dos anos anteriores e nada mudou.

Os gastos dos brasileiros com a Páscoa, de acordo com a pesquisa, são de até R$500 reais. A data acaba trazendo um gasto a mais para a rotina mensal, independentemente das atividades escolhidas. Para 66%, o tíquete médio será de até R$250; 24% pretendem gastar entre R$250 e R$500 reais; 7%, de R$501 a R$1.000; e 2%, entre R$1.000 e R$2.500.

Restaurantes não estão sendo priorizados. 37% das pessoas vão optar por celebrar em casa só com a família, e 9% por receber visitas em casa; já 20% vão à casa de familiares ou amigos na cidade; 9% manterão a rotina de trabalho; 7% vão viajar (4% para o interior e 3% para a praia). 20% ainda estão indecisos.

Dentre as programações dos brasileiros que vão curtir em casa, maratonar séries e filmes no streaming já se tornou uma das opções favoritas para feriados prolongados como este para quase metade da população (48%). Há quem queira usar os dias de forma mais relaxada para brincar com as crianças e pets (31%); outros preferem dormir muito (29%) ou não fazer nada (15%). E, se tratando de uma data religiosa, 7% dos brasileiros pretendem ir à missa.

Ainda sobre como curtir o feriado, para 12%, a opção de lazer é ler um livro, enquanto 12% querem estudar ou fazer algum curso online.

“Observamos que este é um feriado muito familiar e a casa é a prioridade para uma boa parcela da população: 20% pretendem aproveitar os dias de Páscoa para fazer aquela faxina; e 5% para fazer pequenas reformas. Já 12% querem arriscar novos pratos na cozinha”, analisa Ligia Mello. “Aproveitar o período em casa, fazendo atividades diversas no lar, se tornou também um hábito não só durante a Páscoa, mas também em outros feriados e folgas”.

E as viagens?

As viagens também estão na lista de atividades do feriadão e 7% dos brasileiros. Destes que decidiram viajar, 8 em cada 10 terão como companhia a família e filhos, ou parceiros, 46% e 32%, respectivamente. 14% vão com amigos, 12% sozinhos e 1% com colegas de trabalho. A maioria destes que vão cair na estrada optaram pelo carro próprio como meio de transporte (76%); seguido de avião (11%); ônibus (9%); carona (4%) e carro locado (3%).

Como objetivos principais estão: a vista a familiares (37%) e o lazer na praia (37%).

23% querem aproveitar a paz do interior; 6%, visitar amigos; 5% conhecer lugares novos; e 2% tem objetivo religioso, como visitar um santuário.

A tradição permanece

Embora o feriado tenha início na sexta, a Páscoa é comemorada no domingo, dia ideal para um almoço em família para 55%, e também ir à missa, para 11%. Além do momento com familiares, 26% também fazem a troca de ovos e/ou chocolates; e 21% gostam de preparar pratos típicos na data. Além disso, a “caça aos ovos”, tão esperada pelas crianças, acontece para 9%.

Além do tradicional almoço pascoal, 10% fazem churrasco em casa; 9% aproveitam para almoçar fora no domingo; 4%, viajam com a família; 3% trocam presentes (não apenas ovos/chocolate) e 2% comemoram a data com as crianças na escola.

Dentre outros hábitos praticados durante a data cristã, um deles é não comer carne vermelha na Sexta-Feira Santa. E seja por questão pontual ou parte da dieta, o comportamento é aderido por 37% dos brasileiros.

Falando em ovos de chocolate…

5 em cada 10 brasileiros têm como costume consumir chocolates na Páscoa. Além deles, outros produtos que não podem faltar, são:

44% Ovos de Páscoa

34% Peixe

31% Bacalhau

18% Vinho

13% Colomba / Rosca de Páscoa

11% Churrasco

2% Presentes (em substituição aos ovos)

1% Fio de ovos

1% Cordeiro

5% Outros

E mesmo que os ovos de Páscoa e chocolates estejam na lista de desejos durante a celebração, a economia também está entre os fatores mais observados pelos brasileiros na hora de ir às compras.

60% priorizam o preço;

41% buscam preços especiais;

37% querem consumir a marca de chocolate da qual gostam;

36% priorizam o sabor de preferência;

23% observam a marca do fabricante;

18% atendem a opinião ou pedido dos filhos;

12% manter o mesmo sabor e/ou marca dos chocolates consumidos fora da data

9% analisam o brinde que acompanha o ovo e/ou chocolate

9% estão de olho em sorteios

9% querem que tenha uma apresentação elegante;

8% querem que esteja disponível no mercado;

6% buscam produtos sem açúcar;

5% priorizam produtos veganos;

4% observam a temática, como personagens de desenho animado ou heróis

4% buscam produtos sem lactose;

2% querem embalagem para presente.

“Além dos almoços e chocolates, a data também inspira reflexão, um momento de agradecimento e de estar junto a quem se ama. Percebemos que a Páscoa reforça ainda mais o momento familiar e a tradição da reunião em torno da família, os próprios alimentos típicos da data e o sentimento de gratidão”, conclui Ligia.

Metodologia

A pesquisa “Páscoa – 2023” é proprietária da Hibou, que conduziu o estudo em Março/2023, com 1500 respondentes por abordagem digital. O estudo apresenta 2,5% de margem de erro a 95% de intervalo de confiança.

Sobre a Hibou

A Hibou é uma empresa especializada em pesquisa e insights de mercado, atuante há mais de 15 anos. A Hibou trabalha o tempo todo com informação e olhares inquietos sempre do ponto de vista do consumidor. A empresa produz conteúdo qualificado utilizando ferramentas proprietárias para aplicação de pesquisas e análises de profissionais com mais de 25 anos de experiência. A Hibou oferece pesquisas qualitativas, quantitativas; exploratórias; de profundidade; de campo; dublê de cliente; desk research; monitoramento de comportamento e insights; presença de marca; expansão de região; expansão de mercado para produtos e serviços; teste de produto e hábitos de consumo.

