Uma recente pesquisa da Plataforma TIM Ads revela que 1 em cada 3 participantes, afirmam ter um orçamento mensal de ao menos R$ 100 para gastos com produtos pessoais de moda e beleza. Já os que destinam entre R$ 100 e R$ 200 somam 29%, e os que afirmam gastar entre R$200 e R$500 mensais são 22%. Os dados foram levantados com 109 mil clientes pré-pagos da TIM em todo o Brasil.

As roupas lideram a lista dos mais comprados, com 23%, seguidos pelos perfumes (14%) e produtos para o cabelo e barba, empatados com 10%.