Um homem que trabalha com a entrega botijões de gás acabou sendo assaltado no bairro Cidade Jardim, em Americana. O entregador de gás de 53 anos foi roubado enquanto trabalhava no depósito de gás na manhã do sábado. O homem estava entrando com a caminhonete na empresa quando foi rendido por um criminoso que aparentava estar armado.

O bandido fugiu ainda com dois celulares. Mas segundo as investigações, o criminoso possivelmente estava atrás do malote de dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

Após policialpadrao.com.br