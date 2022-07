O menino Luis Alejandro Romero Gonzales, de 11 anos, morreu na noite de sábado (16) em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, no Jardim Esmeralda após passar mal e sofrer parada respiratória. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita. Conforme consta em boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom a atenderem uma ocorrência na unidade de saúde.

Os pais Antonio Luiz e Maria Miguelina declararam que ao darem banho em Luis por volta de 17h50 perceberam que ele sentia um incômodo na traqueia (possuía traqueostomia) e com dificuldade para respirar. A criança foi levada ao Pronto-Socorro, mas seu estado de saúde só piorava. Os médicos que o atenderam informaram que Luis seria transferido para o hospital, mas ao ser colocado na ambulância sofreu uma parada respiratória.

No boletim de ocorrência consta que ao colocarem o menino no oxigênio, os pais perceberam um mal funcionamento do aparelho, e Luis entrou em óbito. A criança morreu às 23h12. Exatamente no dia em que completava 11 anos de vida.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

do SBNoticias.com.br