Garota de Programa entrega padre taradão

Garota de Programa gravou vídeo logo após trabalho

Uma garota de programa publicou um relato que viralizou nas redes sociais este fina de semana. Ela conta que um padre que é seu cliente a foi buscar para levar pro motel.

O detalhe é que o padre foi com o carro da arquidiocese- inclusive adesivado com os dados. A culpa cristã é tão braba, que ela pede perdão por ido trabalhar no carro da igreja.

Amanda França aceita pedido de casamento em viagem a Maldivas

A modelo e influencer Amanda França vai casar! Nas telinhas, ela ficou conhecida por ser assistente de palco de Celso Portiolli (SBT) e João Kleber (RedeTV!). Por anos ela também gravou as famosas pegadinhas, mas deixou a TV para se dedicar à sua marca de sandálias de luxo e à vida pessoal. Inclusive assumiu relacionamento com o empresário Léo Perez, que acabou fazendo uma surpresa para ela durante viagem nas Ilhas Maldivas.

Em grande estilo, Amanda aceitou o pedido de casamento e exibiu o anel de noivado. A cerimônia avaliada em R$ 200 mil aconteceu num hotel cinco estrelas, o preferido pelas celebridades. O pedido oficial aconteceu durante a noite, quando surgiu um luminoso com ‘Will you marry me?” – ou ‘Quer se casar comigo?’. Emocionada, ela se declarou para o agora noivo.

No dia seguinte, o casal posou para fotos e Amanda comemorou a nova fase, mais dedicada à família, amigos e vida pessoal. “Passei muito anos na correria de TV, campanhas, fotos e desfiles. Hoje estou em novo ciclo, estou pensando em criar a minha família, curtir mais momentos a dois e relaxar mais”, conta. “Foi uma surpresa e tanto. Não esperava, sou a mulher mais feliz e realizada”.

Os dois já fazem planos para o casamento, que vai acontecer no ano que vem. Até lá, Amanda vai focar suas energias na sua marca, lançar novas coleções e inaugurar novas lojas. “Vai ter festão”, anuncia. “Gosto de festa, de comemorar, de reunir amigos e estar com a família. Mas vai ser um casamento reservado, até porque nossa relação sempre foi muito discreta. Estamos felizes”.Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação

