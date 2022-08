O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o Secretário de Administração Penitenciária (SAP), Nivaldo Cesar Restivo, participam, nesta sexta, do seminário “O Papel da Polícia Penal na Segurança Pública”, em Campinas.

O encontro, promovido pelo Fórum Penitenciário de São Paulo, promove um debate com policiais penais, entidades da sociedade civil e classe política, sobre a atuação da recém criada força na segurança pública do estado. O objetivo é delimitar o escopo de atuação e discutir como a Polícia Penal pode reforçar a segurança não só dos presídios, mas em toda a sociedade.

Campinas foi a cidade escolhida para sediar o seminário porque fica em uma região de situação crítica para o sistema prisional. Mesmo com a redução da população carcerária paulista em cerca de 15% nos últimos quatro anos, a região de Campinas ainda tem presídios com superlotação de mais de 70% acima da capacidade das unidades.

Ao final do encontro, o Fórum Penitenciário entregará ao governador um documento com as propostas da entidade para a regulamentação da atuação dos novos policiais. O documento será entregue a todos os outros candidatos ao governo do Estado.

SERVIÇO

Seminário “O Papel da Polícia Penal na Segurança Pública”

Data: 12 de agosto

Horário: das 8 às 17h

Local: Círculo Militar de Campinas

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 200, Jd Chapadão