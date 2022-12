A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré”, promovida pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), já tem os primeiros ganhadores! Na tarde desta quarta-feira, 30/11, a ACIAS realizou o primeiro sorteio da campanha e cinco sortudos vão levar, cada um, uma Smart TV LED 43″ Samsung.

O sorteio aconteceu na sede da ACIAS, contou com a presença de diretores e patrocinadores e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da associação. O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, agradeceu o apoio dos patrocinadores e reforçou o convite para a população continuar prestigiando o comércio da cidade, que a partir do dia 7 de dezembro começa a funcionar em horário especial para facilitar as vendas de Natal.

A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré” tem o patrocínio das empresas É Pra Já Impressões Inteligentes, Corretora de Seguros Carlos Cunha, Restaurante Makey e Roma Elétrica + Hidráulica. Os consumidores podem continuar participando até janeiro, quando acontece o segundo e último sorteio da campanha. No dia 13 de janeiro, serão sorteados quatro Smart TV LED 43″ Samsung e uma Honda Biz 110. Os cupons cadastrados para o primeiro sorteio continuam valendo para o segundo sorteio.

Para participar da campanha, o consumidor só precisa fazer suas compras nas lojas participantes. A cada R$ 100,00, em compras, o consumidor terá direito a um QRCode impresso e entregue pela loja. Depois, é só cadastrar o QRCode no Aplicativo ACIAS. Cada QRCode cadastrado gerará, automaticamente, um cupom eletrônico para a participação. Quem não tem o Aplicativo ACIAS pode baixá-lo nas lojas App Store (iOS) ou Google Play (Android). O cadastro no APP só precisa ser feito uma única vez e vale para todas as campanhas.

O regulamento completo da campanha está disponível no site da ACIAS, www.acias.com.br.

GANHADORES DO 1º SORTEIO DA CAMPANHA COMPRE E GANHE + SUMARÉ

1 – Maria das Dores Martins de Oliveira

Estabelecimento onde fez a compra: Azevedo Materiais para Construção

2 – Joice Justino de Oliveira

Estabelecimento onde fez a compra: Azul Calçados

3 – Luiz Claudio Gonçalves

Estabelecimento onde fez a compra: Restaurante Makey

4 – Tiago Tenório da Silva

Estabelecimento onde fez a compra: Óticas Olho Vivo Sumaré

5 – Taise Larissa Pignatti Francisco

Estabelecimento onde fez a compra: Mut’s Calçados