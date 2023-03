Games mobile em alta

Quem se lembra quando os celulares ofereciam apenas uma opção de jogo, a Serpente, ou no inglês mesmo, a popular Snake? Antes, era impensável que games de gráficos com grandes qualidades poderiam chegar aos aparelhos móveis, mas, à medida que os celulares vão se modernizando, o mercado torna-se cada vez maior e as marcas do segmento cada vez mais ousadas. E a expectativa para 2023 é grande.

De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB), em média, 74,5% dos brasileiros jogam videogames, sendo que cerca de 3 em cada 4 jogadores preferem os eletrônicos e 48,3% escolhem os celulares como principais plataformas. Outros dados também chamam a atenção do mercado financeiro: atualmente, há 1.009 desenvolvedoras de games formalizadas no país, um aumento de 152% se comparado a 2018, quando haviam 375 empreendimentos do gênero.

Só no Brasil, o negócio de games movimenta R$ 12 bilhões ao ano, cifras que colocam o país como líder em receita no setor na América Latina e o 13º no ranking mundial. “Os investidores estão olhando com outros olhos o mercado de games e eSports isso tem resultado na crescente dos investimentos. Quando falamos de games pensamos somente nos jogos, mas há todo um ecossistema que movimenta a indústria e faz com que ela gere muito recurso”, diz Pedro Oliveira, co-fundador da OutField, 1ª gestora de recursos da América Latina focada nas oportunidades de investimentos em esportes tradicionais, entretenimento e jogos eletrônicos.

Mas, no meio de tantas opções, como as marcas conseguem manter os jogadores em seus aplicativos?

A pandemia não foi o suficiente para frear o crescimento do mercado de games. Isso porque, em 2022, diversos lançamentos não aconteceram e acabaram sendo adiados para este ano. (Games Mobile) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da Nintendo, Final Fantasy XVI, da Square Enix Holdings, Dead Space, da Electronic Arts e Diablo IV, da Activision Blizzard são alguns dos títulos que estão por vir.

Para Marcelo Rocha, VP Latam da CleverTap, plataforma de retenção e engajamento de usuários, não tem como negar que, com tantos nomes conhecidos (Games Mobile) , há cada vez menos espaço para as novas marcas se consolidarem no topo das plataformas de downloads: “Sabemos que muitas pessoas compram os jogos, ‘zeram’ o game e partem em busca de outro título para se satisfazerem. Por isso, o grande desafio, além de fazer o usuário baixar o aplicativo, é mantê-lo dentro do jogo. Proporcionar essa experiência de desafio contínuo estimula a retenção do player dentro da plataforma”.

Uma outra estratégia apontada pelo executivo é a notificação push, aquelas mensagens curtas que aparecem na tela dos celulares. “As notificações push são poderosas no marketing de mobile e estão ficando cada vez mais populares. Para atrair os jogadores, é interessante usar linguagem familiar, que atraia os olhares e faça com que eles voltem para a plataforma”, explica Marcelo.

