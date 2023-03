Gama vai até o Lírios e encontra carro roubado

Segundo carro recuperado pela Gama

Ação da Guarda Municipal de Americana (Gama) terminou com um carro que havia sido roubado encontrado no jardim dos Lírios este sábado (4). A equipe descobriu o crime através da pesquisa de chassi. Foi o segundo carro recuperado em dois dias.

Os agentes foram até o local no período da manhã e, por volta das 9h, chegaram até o Hyundai HB20 estacionado na Rua Uirapuru. Segundo uma denúncia de passantes do bairro, o automóvel possuía características de roubo ou furto.

A placa do veículo a princípio não acusou nenhuma queixa, mas a equipe notou que o veículo estava aberto, com a ignição danificada e sem estepe. Em nova pesquisa, dessa vez pelo número de chassi, os agentes descobriram um registro de furto e a placa original do carro. O crime aconteceu também em Americana no dia 28 de fevereiro.

A equipe solicitou um guincho e apreendeu o veículo após comunicar o caso no plantão policial.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento