Gama se pronuncia após trote ameaçando ataque no Polivalente

Na manhã de hoje (06), após a Escola Etec Polivalente receber uma chamada telefônica de um possível massacre no local, quando equipes da Gama compareceram e descartaram a possibilidade do ataque, circulou nas redes sociais um vídeo de três adolescentes saindo da escola, após a dispensa da direção, assumindo a autoria do trote.

Os três adolescentes, com idades de 16 anos, foram identificados pela Gama e conduzidos com seus respectivos responsáveis até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) o qual foram ouvidos pela autoridade policial.

Segundo a versão dos adolescentes, eles estavam apenas fazendo uma brincadeira sobre o ocorrido e que não foram eles que fizeram a ligação do trote do possível massacre a escola. Após serem ouvidos, foram liberados para os seus responsáveis.