A guarda municipal de Americana foi acionada, nesta quinta-feira, por volta das 12:30, com a informação de que 3 cachorros estariam presos em uma cerca de arame farpado no bairro Parque Novo Mundo.

No local, a equipe se encontrou com o solicitante que informou aos guardas que caminhava pelo local quando avistou os animais. A equipe constatou que um dos animais estava amarrado na cerca de arame farpado por um cordão no pescoço.

Com um canivete, os guardas cortaram a corda que prendia o animal. Os três animais foram soltos sem ferimentos.