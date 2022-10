A Guarda Municipal de Americana dá prosseguimento, neste sábado (22), ao Projeto Gama Adestra, que tem o objetivo de orientar tutores sobre a melhor maneira de conduzir a convivência com seus cães. O encontro será realizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, nº 1.293, a partir das 14 horas.

No evento, os tutores poderão levar seus cães para participar das atividades de interação. Outras ações já foram realizadas anteriormente, mas apenas com a presença do dono do animal, com o foco de passar orientações sobre o bem-estar dos cachorros.

O Gama Adestra é um projeto idealizado pela Guarda Municipal, por meio da equipe da Romu Canil. O objetivo é promover a integração da corporação com integrantes da comunidade cujo interesse seja o bem-estar dos cães. O projeto conta com farto material sobre saúde, alimentação, o tratamento que deve ser destinado ao cachorro, melhores condições de vida e o relacionamento com outros animais.

Esta é a terceira edição do projeto, que tem a participação de 20 tutores. As ações têm parcerias com a Clinvet, Farmavida, FAM, Laboratório Pafaro e Uirapuru.