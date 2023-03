Gama recupera monitor roubado da rodoviária; morado de rua é detido

A Guarda Municipal de Americana ( Gama ) deteve, na manhã desta quarta-feira (08), um homem de 58 anos após um furto de um monitor de imagens utilizado para monitoramento da área dos taxistas do terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana.

Equipe da Gama, com o Subinspetor Leandro e Inspetor Cabral, foram até o local, onde a administradora do Terminal mostrou imagens do monitoramento, sendo possível visualizar as características do suspeito.

Diante da situação, a equipe iniciou um patrulhamento a pé nas imediações, vindo a identificar o suspeito, que acabou abordado. Indagado, o mesmo negou o roubo, mas acabou confessando ter subtraído o aparelho, indicando o local onde havia escondido.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde foi indiciado pelo crime de furto, sendo liberado para responder em liberdade. Como o mesmo estava em situação de rua, sem residência fixa no município, acabou sendo conduzido ao Serviço Especializado de Abordagem Social – SEAS, que encaminhou o homem para sua cidade de origem.

