Gama em ação no domingo

Ação da Guarda Municipal de Americana no domingo (8) encontrou um carro roubado em uma área de mata no bairro Pacaembu. O veículo modelo Nissan Kicks estava abandonado na Avenida Joanna Zanaga Aboin Gomez, sem nenhum suspeito por perto.

Segundo os agentes, havia uma queixa de roubo registrada no sábado (7) e eles contataram a proprietária. Logo depois, a mulher chegou no local com a chave reserva para recuperar o veículo e o conduziu até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registrar o caso.

Na semana passada, o rapaz que tinha roubado um carro acabou batendo na fuga.

Siga-nos no Linkedin