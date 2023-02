Gama reativa o serviço de Bike Patrulha no Centro

A Guarda Municipal de Americana (Gama) reativou, nesta quarta feira, (22) o patrulhamento com bicicletas na região central de Americana.

A equipe é composta por três patrulheiros da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, que irão atuar diariamente no Patrulhamento Preventivo pelo Calçadão Central, na Rua Carioba e no Mercado Municipal.

Os GCMs estão em treinamento de instrução, onde são passadas noções de patrulhamento, abordagem, manutenção, mecânica de bicicletas, uso de EPI e procedimentos operacionais com uso de bicicletas.

“Nossos patrulheiros terão mais agilidade para se locomoverem na região central, trazendo mais segurança e tranquilidade para nossos comerciantes e também para o consumidor. Mais uma iniciativa importante da nossa gestão na área da segurança”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Um importante reforço na segurança dos consumidores e comerciantes da região, atendendo à solicitação do Prefeito Chico Sardelli e do vice Odir, que estão com os olhos voltados para o comércio central. O patrulhamento com bicicletas facilita o deslocamento em locais de difícil acesso como o calçadão central e praças, garantindo maior segurança e proximidade do munícipe” destacou o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

