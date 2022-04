A Guarda Municipal de Americana foi contemplada com o projeto Habite Seguro (Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública), uma iniciativa do Governo Federal que concede subsídios, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), para aquisição da casa própria. Das 95 guardas municipais do País que foram beneficiadas, apenas quatro são da Região Metropolitana de Campinas (RMC): Americana, Campinas, Paulínia e Santo Antônio de Posse.

“Muito feliz pela Guarda Municipal de Americana ter sido contemplada com o programa, um ótimo incentivo para profissional de segurança pública que ainda não conquistou sua casa própria”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

O prefeito Chico Sardelli também comemorou a conquista. “Nossa gestão tem como foco a valorização dos servidores. Este projeto vem reforçar uma série de ações que temos feito neste sentido, incluindo capacitações e novos equipamentos. Quem ganha é Americana”, afirmou.

O programa é destinado a integrantes ativos, inativos, reformados, da reserva remunerada e aposentados das instituições da segurança pública, com renda mensal de até R$ 7 mil e que ainda não possuem imóvel próprio.

O Habite Seguro permitirá que o guarda municipal financie imóveis novos ou usados com taxas e condições especiais com até 35 anos para pagamento. O valor máximo para um imóvel ser financiado pelo programa é de R$ 300 mil.

A Caixa Econômica Federal será o agente operador do programa e, para imóveis da própria Caixa serão aceitos financiamentos de até 100% do valor do imóvel.

Para solicitar a subvenção para comprar o imóvel, o profissional de segurança pública deverá ter, no mínimo, três anos de exercício efetivo no cargo público.