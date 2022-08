Equipes da Guarda Municipal de Americana estavam em patrulhamento pela Região Central, momento em que avistaram pela Rua Doze de Novembro dois indivíduos em atitude suspeita próximo a uma motocicleta.

Feito a abordagem, a equipe com Subinspetor Cauê e GCM A. Rodrigues localizaram com um deles três kits, totalizando 42 porções de cocaína. Em frente ao local, no quintal de uma residência, um terceiro indivíduo correu para o interior da residência após a abordagem.

Feito uma vistoria no imóvel, foi localizado três tijolos de maconha, 06 pacotes contendo cocaína, meio tablete de pasta base, além de 201 porções de maconha, 424 porções de maconha e balança de precisão.

Os indivíduos com idades de 19, 25 e 26 anos foram apresentados no plantão policial e foram presos.