A Guarda Municipal de Americana fez apreensões de drogas nos bairros Jardim da Paz e São Manoel neste domingo. As duas apreensões foram decorrentes de denúncias.

No Jardim da Paz, a denúncia dava conta de que as drogas estavam escondidas em dois pontos de árvores. De posse das características do indivíduo suspeito, os guardas o localizaram e, em revista pessoal, encontraram dinheiro e pedras de crack em sua boca. Antes da abordagem, a equipe viu que o suspeito havia dispensado algo e, com a ajuda do k9 Cão Draco outras pedras de crack foram localizadas, além de 11 microtubos de cocaína e maconha. 7

Entrevistado a cerca dos fatos, indivíduo alegou ser adolescente, confidenciando para a equipe que estaria vendendo drogas desde as 08:00hrs e que os valores localizados com ele seriam proveniente da venda de drogas. Ante o exposto, familiares foram comunicados e ocorrência encaminhada a CPJ local deliberando autoridade policial signatária pela apreensão dos valores em dinheiro, drogas e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, adolescente infrator liberado ao responsável legal.

Apreendidos:

R$225,15 em dinheiro

1 porção de maconha – 3 gramas

11 microtubos de cocaína – 11 gramas

26 pedras de crack – 8 gramas

Já no São Manoel, a equipe recebeu informações de um morador de que na área de mata próximo a rua Plenitude x Aliança havia sido deixado uma sacola plástica com drogas e que essa droga seria para abastecer o ponto de tráfico da Pista de Skate. A equipe, ao chegar no local, logrou êxito em localizar a sacola com as drogas e os fatos foram apresentados na Central de Polícia. Onde as drogas ( 363 microtubos de Cocaína – 55 pedras de Crack), foram apreendidas.