A Guarda Municipal de Americana iniciou, nesta segunda-feira (22), o patrulhamento diurno com as novas motocicletas, para maior agilidade no atendimento à população devido à facilidade de circulação mesmo quando há um intenso fluxo de veículos nas vias. No último dia 11, as motocicletas foram apresentadas ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito, Odir Demarchi.

Os GCMs passaram por treinamento prático e teórico sobre doutrina, sinais, parada em semáforo, escolta, equilíbrio, noções de mecânica, embarque e desembarque, obstáculos, curvas, frenagem, abordagem, estacionamento, além de prova escrita. A capacitação terminou no último sábado (20).

As seis motocicletas modelo Trail 300cc estão equipadas com sinalização visual e sonora e foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do chefe da Casa Civil do governo estadual, Cauê Macris, por intermédio do vereador Thiago Brochi. A Secretaria de Gestão de Convênios foi responsável pela concretização da parceria entre estado e município.

Na apresentação das motocicletas, o prefeito Chico Sardelli destacou que essa modalidade de patrulhamento era uma demanda antiga da Gama. “Nossa corporação faz um trabalho primoroso e precisa ser sempre valorizada. Agradeço também ao vereador Thiago Brochi que participou da intermediação para que esses veículos fossem adquiridos”, disse.

“Como as motos têm mais facilidade de acesso às ruas e avenidas, o objetivo é inibir crimes instantâneos, como roubos e furtos, pois as demais viaturas têm maior dificuldade de chegar aos locais de ocorrências devido ao grande fluxo de veículos”, explicou o diretor comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.