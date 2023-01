A Gama – Guarda Municipal de Americana adquiriu 38 capas de coletes táticos modulares, que serão distribuídas para as equipes da Romu – Ronda Ostensiva Municipal. Os novos equipamentos foram apresentados nesta quarta-feira (4) pelo comandante da Guarda, Marco Aurélio da Silva, acompanhado pelo inspetor Wendeo, ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi, no Gabinete.

A capa de colete tático modular é uma evolução em termos de praticidade e conforto para o trabalho das equipes da Guarda Municipal. É desenvolvida para maximizar as atividades e pode ser adaptada para cada operador, dependendo da função que exerce ou do tipo de armamento que utiliza. As capas foram compradas com recursos da própria Prefeitura, totalizando um investimento de R$ 23 mil.

“Essas capas de coletes táticos vão dar mais segurança aos profissionais da Guarda Municipal. Eles terão maior mobilidade e mais conforto no dia a dia. Um investimento importante e necessário para as atividades da corporação”, destacou o prefeito Chico.

“A gente nunca teve um colete desses e hoje a prefeitura está podendo fazer esse investimento para os nossos guardas municipais. Fico muito contente e tenho certeza que novos investimentos virão, sempre pensando na segurança dos guardas e da população”, disse o vice Odir.

A aquisição das capas foi necessária por conta dos novos armamentos da corporação e da patrulha com motos. “É uma demanda antiga das nossas equipes de apoio, que necessitam utilizar um maior número de equipamentos, e esses coletes vão proporcionar isso. Por exemplo, com os fuzis que estão para chegar, os guardas vão precisar das capas para guardar os carregadores”, explicou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

Novos equipamentos

A Guarda Municipal comprou junto à empresa Glock América 120 pistolas Glock G45, calibre 9mm, no valor de R$ 350.436,00. Além disso, a Gama também aguarda a chegada de seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44. E os agentes ainda passaram a contar com 50 pistolas calibre 40, em substituição aos revólveres calibre 38. As armas são uma doação da Polícia Rodoviária Federal.