Gama localiza Santana “meio depenado” roubado em Nova Odessa

Equipe da Guarda Municipal de Americana localizou, nesta segunda-feira, um veículo Santana no Jardim Telja. O carro havia sido roubado, na mesma data, em Nova Odessa.

Segundo a equipe, a corporação recebeu a informação via controle sobre um veículo abandonado. No local, os agentes se depararam com o Santana parcialmente depenado, sem as quatro rodas, step, bateria, além de danos no porta malas.

A guarda solicitou o serviço de guincho, que recolheu o veículo até o Pátio Municipal para elaboração do BO. O dono do carro não havia sido localizado até a publicação desta nota.