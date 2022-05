A Guarda Municipal de Americana localizou um idoso que estava perdido no Jardim Boer. A equipe foi informada, neste sábado, por volta das 12h, de que um idoso estava ‘vagando’ pelo referido bairro.

Diante da informação, a equipe se deslocou até o idoso e, em contato com o mesmo, percebeu que ele apresentava falas desconexas, afirmando não se lembrar de seu endereço ou mesmo dados pessoais.

Em uma ação conjunta com o controle da corporação, as equipes conseguiram localizar um familiar residente da cidade de Sumaré. Diante dos fatos, a equipe foi até a sede da Guarda juntamente com o idoso, que foi levado pelo familiar.