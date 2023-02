A Guarda Municipal de Americana (Gama) e Defesa Civil do município entregaram, neste sábado (25), doações de rações para cães e gatos, água mineral, insumos veterinários e material de higiene que irão atender as vítimas dos desastres que ocorreram em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

As doações de uma tonelada e meia de rações, mais de 2.100 garrafas de água, insumos veterinários e materiais higiênicos, foram feitas por intermédio da Assessora Parlamentar Roberta Lima que é de Americana e faz parte do movimento “Cadeia para Maus Tratos” do Delegado Bruno Lima.

Já a Farmácia do Fundo Social de Solidariedade de Americana, enviou, através da Defesa Civil, mais de 1.500 comprimidos para viroses, enjoos e doenças parasitárias, 59 tubos de pomadas ginecológicas e 29 frascos anti-helmintico que foram entregues a uma farmacêutica voluntária local.

As doações de água, rações e insumos veterinários foram entregues em um hostel, utilizados como uma das bases do Grupo de Resgate de Animais em Desastres – G.R.A.D, na praia de Boiçucanga, em São Sebastião.

O GRAD já resgatou mais de 50 animais nas áreas dos deslizamentos, além de dezenas de animais assistidos com protocolos sanitários e atendimentos veterinários. O grupo já atuou em missões de resgates de animais em desastres como os das cidades de Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais.

