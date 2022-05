A Guarda Municipal de Americana realizou fiscalizações na noite desta sexta-feira, por volta das 22h, para coibir abusos de condutores na direção de veículos utilizando da prática de som em volume excessivo. Outras infrações também foram analisadas na fiscalizações.

De acordo com a corporação, foram abordados três veículos com som em excesso. Uma Saveiro, um Ford Fiesta e um Fiat Stilo. Os três condutores foram autuados com base na legislação municipal e Código de Trânsito Brasileiro.

O trabalho da Gama foi baseado na lei municipal nº 5907/16 ART 3 c/C a lei nº 6325/19 que proíbe qualquer som audível do lado externo do veículo. O artigo 128 do Código de Trânsito Brasileiro também foi utilizado.

Os condutores foram devidamente orientados referente à legislação, bem como os demais procedimentos futuros.