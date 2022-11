A Guarda Municipal de Americana encontrou, na noite desta segunda-feira, por volta das 21h, dois carros que haviam sido furtados. Os veículos foram encontrados na rua Mata Atlântica x Rua do Cerrado, no bairro Jardim da Mata.

De acordo com a Guarda, durante patrulhamento a equipe observou um veículo Citroen C4 Cactus estacionado em local bastante deserto, ao lado de uma mata nativa. Durante averiguação, após pesquisa, constatou-se que tratava-se de veículo roubado naquele mesmo dia no Parque Novo Mundo. Ao seguir com a viatura próximo a esquina para efetuar manobra de retorno, a equipe visualizou outro veículo estacionado nas mesmas condições.

Momentos antes, o controle havia transmitido informação de caráter geral de um roubo de veículo da marca Jeep modelo Renegade de cor branca. Ao informar o emplacamento ao controle, foi confirmado se tratar do mesmo veículo.

Viaturas de apoio foram solicitadas para averiguação das proximidades com o objetivo de encontrar algum suspeito, porém ninguém foi localizado.

O delegado de polícia solicitou preservação do local e acionou a Polícia Técnico de Perícia. Ambos veículos conduzidos até o plantão de polícia onde os fatos foram registrados. Os veículos foram liberados aos proprietários.