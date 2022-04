A Guarda Municipal de Americana e Polícia Militar do Estado de São Paulo realizam na manhã e tarde desta Quarta feira(13) uma “Operação Integrada” na cidade de Americana.

O intuito é previnir e combater o furto e roubo a veículos no município, assim como um patrulhamento voltado a pontos com maior índice de criminalidade mapeado pelas duas corporações, sendo monitoradas as entradas e saídas da Cidade.

Participam da operação, cerca de 12 Policiais Militares e 25 Guardas Municipais.

“A união é que faz a força!

GAMA e PMSP, juntas no combate à criminalidade e na luta por uma melhor qualidade de vida dos munícipes Americanenses, no tocante à Segurança Pública. Quem ganha é a população” Destacou o Encarregado de Ensino e Instrução, Thiago Sabino.