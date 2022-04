Em ação conjunta, a Guarda Municipal de Americana (GAMA) e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam um acusado de roubo a farmácias e supermercados no bairro Bosque da Saúde em Americana/SP.

Através do trabalho em conjunto entre as duas corporações, foi preso, na manhã desta a terça-feira, um professor de Educação Física (Personal), de 37 anos, acusado de cometer vários roubos em farmácias e supermercados nos últimos dias no município.

O acusado foi identificado pela polícia através de imagens de videomonitoramento dos comércios em que praticou o crime.

Na ação, eram utilizados uma motocicleta e um veículo modelo APOLO, que também foi localizado e aprendido pela GAMA.

Também foi localizado a faca que o criminoso utilizou nos assaltos, bem como as vestes usadas pelo acusado no dia do crime.

O acusado foi conduzido pelos GCMs V. Miranda e Aguilera até a DIG, onde compareceram algumas das vítimas que reconheceram o acusado. O delegado representou pela prisão temporária, que foi deferida, sendo o homem conduzido ao sistema prisional.