Guardas Municipais de Americana socorreram uma jovem mãe em trabalho de parto. Na madrugada desta sexta-feira, o controle da Gama recebeu a informação de que havia uma mulher de 20 anos em trabalho de parto, no Jardim Thelja. Já no local, os guardas se deparam com a jovem tendo contrações sequenciais. De imediato, a equipe conduziu a mãe até o Hospital Municipal.

Isacc Gabriel nasceu de parto normal. Mãe e bebê estão bem de saúde.

Os GMs relataram que M.P.P de 20 anos já estava quase tendo a criança no momento da chegada da equipe de ROMU. Já no Hospital Municipal, ela foi de pronto foi atendida e levada a maternidade para os procedimentos.