Gama apreende kits de drogas no Bela Vista; casal vai preso

Durante ações de patrulhamento da Guarda Municipal neste sábado, por volta das 16h20, equipe Tática de Romu tomou conhecimento, através da rede rádio Gama, de uma denúncia anônima de que no local descrito em tela, no bairro Boa Vista, havia acabado de chegar drogas e que um casal, um barbeiro de 27 anos e uma vendedora, de 36, residia pelo imóvel.

Com as informações transmitidas, rapidamente equipe se dirigiu ao local denunciado sendo avistado o casal, que foi abordado, porém, nada de ilícito encontrado. Entrevistados a cerca da denúncia, a mulher confidenciou a equipe que estava realmente armazenando drogas, mas que não as vendia, franqueando a entrada da equipe para averiguação e indicando o local que teria guardado o material.

No quintal, foram localizados 4 kits contendo pedras de crack e no quarto do casal outros 10 kits da mesma substância, 2 kits contendo porções de cocaína e uma quantia em dinheiro. Seu companheiro confirmou o mesmo ato praticado pela esposa de que não realizam a venda, apenas que armazenavam as drogas, não informando para qual pessoa.

Um aparelho de telefone celular também foi localizado, alegando os envolvidos que um usuário de drogas teria deixado pelo imóvel. Diante dos fatos, o casal, drogas, dinheiro e telefone celular foram apresentados na unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial signatária pela prisão em flagrante dos envolvidos e demais itens apreendidos em auto próprio. Cabe destacar que as informações transmitidas anteriormente pelos integrantes da equipe de Romu B foram de suma importância para elucidação dos fatos nesta data após denúncia recebida.

Apreendidos:

R$ 133,00 em dinheiro

2 Kits cocaína 29 porções 14 gramas

14 Kits pedras crack 395 110 gramas

1 aparelho telefone celular Samsung

