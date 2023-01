Gama amplia número de câmeras na Muralha Digital

A Gama (Guarda Municipal de Americana) ampliou o número de câmeras utilizadas no videomonitoramento da cidade, a chamada Muralha Digital, de 85 para 123. Os novos equipamentos já estão em funcionamento, reforçando o combate e a prevenção de crimes.

Parte da ampliação foi feita por meio de locação, sendo nove câmeras com a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capazes de identificar letras e números das placas de veículos, e 20 câmeras de monitoramento. Estes 29 equipamentos foram instalados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Além disso, ao longo do segundo semestre de 2022, foram instaladas outras nove câmeras de monitoramento, adquiridas pelo município.

Os equipamentos estão em vias públicas de grande movimento, praças, cemitérios, Terminal Rodoviário e outros espaços públicos.

De acordo com o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva, a ampliação do videomonitoramento será feita de maneira contínua na cidade ao longo dos próximos meses.

“Temos um planejamento de cobrir todas as entradas e saídas da cidade com câmeras inteligentes, com a tecnologia OCR, até o final de 2024. Além disso, vamos continuar ampliando a presença das câmeras de monitoramento nos espaços públicos, sempre buscando novas tecnologias. Sem dúvidas, um ganho muito importante para a segurança pública de Americana”, afirmou o comandante.

Nesta quarta-feira (25), o prefeito Chico Sardelli esteve na sede da Gama para verificar o andamento dos trabalhos após a ampliação, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do vereador Léo da Padaria. O comandante apresentou a eles as imagens que são obtidas com os novos equipamentos. O prefeito e o vice elogiaram o trabalho desenvolvido.

“Fico muito contente em ver o trabalho do videomonitoramento avançar em nossa cidade. Essa é uma meta da nossa Administração: dar mais segurança a nossa população, monitorando as entradas e saídas da cidade para prevenir crimes e auxiliar na investigação quando eles ocorrerem”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“As câmeras são importantes para elevar a sensação de segurança das pessoas e também para inibir a ação dos criminosos, que vão pensar duas vezes antes de cometer algum crime em Americana, porque sabem que estão sendo monitorados”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

