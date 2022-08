A Guarda Municipal de Americana apresentou, nesta quinta-feira (11), ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito, Odir Demarchi, as novas motocicletas que serão usadas pela corporação a partir de agora.

Esta modalidade de patrulhamento será diurna e dará apoio às equipes operacionais, conferindo maior agilidade no atendimento à população devido à facilidade de circulação mesmo quando há um intenso fluxo de veículos nas vias.

As seis motocicletas modelo Trail 300cc estão equipadas com sinalização visual e sonora e foram adquiridas por meio de emenda parlamentar do chefe da Casa Civil do governo estadual, Cauê Macris, por intermédio do vereador Thiago Brochi.

“Essa é uma demanda antiga da nossa guarda, que estamos conseguindo atender agora por meio dessa parceria com Cauê e Vanderlei Macris. Nossa corporação faz um trabalho primoroso e precisa ser sempre valorizada. Agradeço também ao vereador Thiago Brochi que participou da intermediação para que esses veículos fossem adquiridos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

No momento, os GCMs estão passando por treinamento prático e teórico que abrange doutrina, sinais, parada em semáforo, escolta, equilíbrio, noções de mecânica, embarque e desembarque, obstáculos, curvas, frenagem, abordagem, estacionamento, além de prova escrita.

“Como as motos têm mais facilidade de acesso às ruas e avenidas, o objetivo é inibir crimes instantâneos, como roubos e furtos, pois as demais viaturas têm maior dificuldade de chegar aos locais de ocorrências devido ao grande fluxo de veículos. Já a moto chega com extrema rapidez, o que proporciona agilidade também na solução das ocorrências”, explicou o diretor comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

A Gama destacou, ainda, a importância do trabalho da Secretaria de Gestão de Convênios na concretização da parceria entre estado e município.