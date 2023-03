Gama agora capacitada para atendimento a autistas

A Guarda Municipal de Americana (Gama) promoveu na sede da corporação, um treinamento para seu efetivo com o objetivo de capacitar os GCMs para que realizem atendimento qualificado a portadores de transtorno espectro autista.

O curso teve como base detalhar os sinais característicos, a forma adequada de abordagem, as principais violências sofridas por esse público, assim como a legislação (Lei Municipal nº 6.607) e as entidades e profissionais a serem acionados ao lidar com situações desta natureza.

O curso foi ministrado pela Subinspetora Thabata, que possui formação em enfermagem com especialização em saúde mental e tem uma filha que é autista.

