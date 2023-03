Gama adquire 28 mil munições

A Guarda Municipal de Americana (Gama) adquiriu 28 mil munições

da Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, e deu um passo importante para a modernização do armamento utilizado pelos agentes. As munições são para as pistolas calibres 380, .40, Glock 9mm – que estão em fase de entrega -, para as carabinas CTT .40, e serão usadas tanto no patrulhamento como no treinamento dos agentes.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a chegada das munições: “É importante investir na segurança pública, como estamos fazendo, para dar mais tranquilidade ao maior bem público que uma cidade tem, que são os munícipes”, disse.

“A gente fica contente de saber que o cidadão de Americana está cada vez mais seguro, resultado de um trabalho da nossa gestão que é um exemplo para nossa cidade”, disse o vice Odir. LEIA+ Ameaçou matar irmão com faca no Mollon Segundo o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, a aquisição significa um avanço para a aposentadoria dos revólveres calibre 38: “A intenção é equipar melhor o agente no trabalho de Patrulhamento e Apoio, garantir insumos para os treinamentos necessários para a manutenção do porte de armas junto a Polícia Federal, dando maior condições de trabalho ao GCM e segurança ao cidadão”, destacou.

