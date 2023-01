Gama apresenta 1.470 ocorrências à Polícia em 22

A Guarda Municipal de Americana (Gama) apresentou

em 2022, 1.470 ocorrências à Polícia Civil. Entre elas, foram oito flagrantes de roubo, 72 flagrantes de furto, 41 de violência doméstica e 58 flagrantes de tráfico de drogas.

Nas ocorrências envolvendo entorpecentes, foram apreendidos 8.216 quilos de cocaína, 3.667 quilos de crack e 40.683 quilos de maconha, além da quantia de R$ 26.881,05 em dinheiro.

Além disso, houve a prisão em flagrante de 243 pessoas, apreensão de quatro infratores e de 13 adolescentes e a captura de 70 foragidos da Justiça.

No total, 106 veículos com queixa de roubo ou furto foram recuperados em 2022.

O comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, destaca a importância da dedicação de todos os guardas municipais. “Nossos patrulheiros não medem esforços para atender a população, combatendo a criminalidade e dando mais tranquilidade para a comunidade em geral”, afirmou.

A Administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi vem investindo na compra de equipamentos modernos para a Guarda Municipal e a realização de concurso público para aumentar o efetivo da corporação e, com isso, melhorar o atendimento prestado à população.

Recentemente, a Guarda Municipal comprou junto à empresa Glock América 120 pistolas Glock G45, calibre 9mm, no valor de R$ 350.436,00. A Gama também aguarda a chegada de seis novas armas do tipo Fuzil T4, da marca Taurus, no valor de R$ 89.989,44. E os agentes ainda passaram a contar com 50 pistolas calibre 40, em substituição aos revólveres calibre 38. As armas são uma doação da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, 38 capas de coletes táticos modulares foram disponibilizadas para as equipes da Romu – Ronda Ostensiva Municipal. Os novos equipamentos são uma evolução em termos de praticidade e conforto para o trabalho das equipes.

