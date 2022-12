As obras de interligação e reconstrução de galeria pluvial na Avenida Brasil, trecho entre a Travessa da Criança e a Rua Florindo Cibin, tiveram início nesta quinta-feira (15) pela a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. A interdição do trecho, apenas nesta quinta-feira, é necessária para a realização do trabalho.

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) organizou as rotas de desvio para os motoristas. No trajeto Avenida Brasil sentido Centro, as opções são Ruas das Castanheiras, Paineiras e Palmeiras. O acesso será local para quem for ao Hospital Unimed.

O serviço irá melhorar o escoamento das águas de chuva naquela região. Serão executadas obras de interligação da galeria até o canal principal do córrego da Avenida Brasil, colocação de nova tubulação, construção de caixa de dissipação de energia e de poço de visita.

A conclusão do trabalho está prevista para os próximos dias, segundo a Sosu.