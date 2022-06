Operação do Gaeco. Prefeitura Sumaré emite nota. Leia abaixo:

Exauridas as diligências no Paço Municipal, na manhã desta sexta-feira (10), durante operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), não houve a apreensão de qualquer documento ou equipamento público. Além disso, a Administração Municipal informa ainda que as funções do servidor público alvo da operação foram suspensas, para que possa exercer seu direito de defesa plenamente.

Mesmo sem a apreensão de qualquer documento ou equipamento público, será aberta uma sindicância para que o caso seja apurado. A orientação é que todos os servidores públicos municipais cooperem incondicionalmente com a Justiça até que as investigações sejam finalizadas e o episódio esclarecido.

Vale ressaltar que o Poder Público adotará todas as medidas administrativas para o aclaramento da situação o mais breve possível.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após operação em Sumaré, o GAECO afirmou que a operação que cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na casa e na farmácia do secretário de governo Welington da Farmácia, apreendeu aproximadamente R$157 mil.