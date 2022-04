O suplente de vereador do MDB, Gabriel Girardi, assumiu uma vaga no legislativo barbarense pela primeira vez nesta terça-feira, em sessão extraordinária.

Gabriel assumiu a cadeira de Juninho Dias (MDB) afastado deste a semana passada por ter passado por um procedimento cirúrgico simples. Na última sessão, que substituiu Juninho foi o suplente Hortense (MDB).

Logo na sua primeira vez ocupando um lugar na Câmara, Gabriel viu uma “bucha” cair em seu colo. Nesta terça, os parlamentares votaram o projeto de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos) que tiraria a permissão do aterro sanitário de Americana de receber lixo de outras cidades. O projeto foi rejeitado com a abstenção de vários vereadores.

Gabriel também se absteve do voto e mandou seu posicionamento ao NM.

“Não entendo o motivo de todas as abstenções, já que os demais vereadores acompanharam o trâmite do projeto, porém a minha tem fundamento evidente. Um projeto de lei de tamanha complexidade e importância, no qual foram necessárias duas audiências públicas no ano passado para debater o tema, é claramente impossível de se possuir conhecimento minimamente suficiente para se formar uma convicção e muito menos de debater com os demais vereadores da casa que acompanham o projeto desde o princípio, em poucas horas, pois fui informado da participação na Sessão as 18h de ontem (25/04). Ainda, fui o único suplente, assumindo a primeira vez a cadeira na Câmara Municipal. Seria no mínimo uma irresponsabilidade votar favorável ou contrário sem qualquer tipo de convicção formada. Assim, meu voto de abstenção foi um voto de responsabilidade, pois não respeito orientações partidárias, respeito a minha consciência”, disse Gabriel.