A Fuvest realizou neste domingo (08) o primeiro

dos dois dias de provas da segunda fase do vestibular de 2023. Foram aplicadas 10 questões dissertativas de Português e a prova de Redação sobre o tema “Refugiados ambientais e vulnerabilidade social“.

A coletânea de apoio ao tema da redação apresentou textos de Graciliano Ramos e Ailton Krenak; uma fotografia do livro “Êxodos”, de Sebastião Salgado; e reportagens com dados e informações sobre o tema.

Wellington Borges, coordenador de Redação do Curso Etapa, destaca a importância de os exames estimularem a reflexão dos jovens sobre temas contemporâneos, como o meio ambiente e os impactos na sociedade. “Este é um tema transversal, que abrange os eixos ambiental e social, além do econômico. Impossível não relacionar o tema proposto pela Fuvest com a prova de redação do Enem 2022, cujo tema foi ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil'”, destacou Borges.

Luiz Carlos Dias, coordenador de Redação do Colégio Etapa, classificou como desafiadora a prova de Redação da Fuvest 2023, mas afirma que, de modo geral, o exame manteve o nível das últimas edições. “O estudante precisava realizar uma boa leitura da coletânea de textos e também conhecer os caminhos e os contextos da prova. Essa edição inovou ao apresentar um sujeito – os refugiados ambientais – já no próprio tema da redação”, analisou Dias.

Heric Palos, coordenador de Português e Literatura do Curso Etapa, avalia que as dez questões dissertativas de Português da 2ª fase da Fuvest 2023 foram “muito bem elaboradas”. “A banca examinadora cobrou leitura de texto verbal e não verbal, análise de texto, conectivos e suas funções, semântica, capacidade de leitura e entendimento de poesia e construção de texto. Além disso, 4 questões abordaram trechos das leituras obrigatórias”, comentou o coordenador.

Das 9 obras obrigatórias exigidas pela Fuvest nesta edição do vestibular, 4 caíram na prova de Português da 2ª fase: “Poemas Escolhidos”, de Gregório de Matos; “Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade; “Campo Geral”, de Guimarães Rosa; e “Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles.

Sobre a Fuvest 2023

A primeira prova da 2ª fase da Fuvest foi aplicada neste domingo (8). Amanhã (9) ocorrerá o último dia de prova da Fuvest 2023, com exames dissertativos de Biologia, Física, Geografia, História, Matemática e Química, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Entre os dias 11 e 14 de janeiro, serão aplicadas as provas de habilidades específicas para candidatos às carreiras de Artes Cênicas, Artes Visuais e Música. A divulgação da lista de aprovados em primeira chamada na Fuvest está prevista para o dia 30 de janeiro. Já a matrícula virtual dos aprovados deverá ser realizada até o dia 31 de janeiro.