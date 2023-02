Futuro do Agronegócio no Brasil

No Brasil, o agronegócio é hoje um importante setor

gerador de renda, o setor foi responsável por 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, 47,6% das exportações totais em 2022 e 32,3% dos empregos brasileiros em 2015.

Apesar de sermos um dos principais produtores mundiais de commodities como soja, milho, carne bovina e café, encontramos grandes desafios na atividade. O agronegócio é influenciado por diversos fatores, como políticas governamentais, padrões climáticos e condições do mercado global.

Entre os grandes desafios, podemos citar as oscilações de preços das commodities agrícolas,assim como, a mudança nas legislações do uso do solo, as alterações climáticas e a maior integração das economias mundiais.

Os produtores rurais também precisam conviver com constantes riscos ligados a pragas, doenças, diversidade climática que reduzem a produtividade e, consequentemente, o lucro no negócio.

O empreendedor Alberto Pessina criou a mentoria “Mercado Futuro” para Commodities Agrícolas, um acompanhamento personalizado para o produtor rural, desenhado para quem já trabalha no mundo Agro e quer reduzir o risco das variações de preços e proteger a rentabilidade da sua produção.

As oscilações de preços dentro de um mesmo ano aumentaram na última década. Algumas commodities apresentaram variações entre a máxima e a mínima no ano, maiores que 50%.

A mentoria Mercado Futuro para Commodities Agrícolas tem como objetivo ajudar mais produtores a aprenderem a usar essas ferramentas de proteção de preços, capturar os ganhos do mercado e proteger seus resultados. Esta mentoria é fundamental para quem quer fazer acontecer e mudar esta posição de risco.

A mentoria, no estilo acompanhamento personalizado, foi criada para pessoas determinadas, que precisam de orientação e atenção em pontos-chave no uso das ferramentas de proteção e redução de risco. Diferente

de grupos de mastermind, na mentoria o que importa é a relação do mentorado com o mentor e não apenas o poder do grupo em si.

O foco da mentoria Mercado Futuro para Commodities Agrícolas está em produtores rurais que sofrem com a volatilidade do mercado e querem proteger seus negócios e/ou consultores que desejam auxiliar seus clientes e/ou criar negócios utilizando as ferramentas de futuros agrícolas.

A mentoria foi desenhada para ajudar negócios rurais que já deram os primeiros passos e necessitam aprender novas ferramentas de gestão e proteção de resultados.

Empresários do Agro aumentam procura por cidadania italiana e portuguesa

Consultoria de mobilidade presente na Europa, Brasil e EUA – Aquila Global Group – detectou aumento da procura por empresários do agro brasileiro em busca de reconhecer a cidadania europeia. Principal objetivo apontado é a entrada legal na União Europeia. Especialista em mobilidade global com 15 anos de experiência repercute.

Lucas Lima, especialista em mobilidade global com 15 anos de experiência. CEO da Aquila Global Group, a maior consultoria imigratória presente no Brasil, Eua e Europa. (Foto: Onevox Press) Aumentou significativamente a procura de empresários brasileiros do agronegócio pelo reconhecimento da cidadania italiana e nacionalidade portuguesa. Esse fenômeno se deve principalmente à facilidade que a cidadania italiana oferece para a livre circulação na União Europeia, bem como para a possibilidade de investir em negócios e empreendimentos na Europa. Os dados são da consultoria Aquila Global Group. “Para aqueles que já possuem negócios no Brasil ou desejam investir na Europa, a cidadania italiana oferece inúmeras vantagens, como acesso a financiamentos e linhas de crédito em bancos europeus, além de maior segurança jurídica para realizar negócios. Além disso, a cidadania italiana também abre portas para novas oportunidades de negócios, seja por meio de parcerias comerciais ou pela possibilidade de expandir seus empreendimentos para outros países da União Europeia”, explica Lucas Lima, que é especialista em mobilidade global. Outro fator apresentado por quem tem impulsionado a demanda por cidadania italiana entre empresários brasileiros é a instabilidade política e econômica no Brasil, que tem levado muitos a buscar alternativas no exterior. A obtenção da cidadania italiana pode ser uma forma de se proteger e permitir o acesso a um mercado mais estável e seguro na Europa. “O processo de obtenção da cidadania italiana pode ser longo e burocrático, exigindo a comprovação de documentos e informações precisas sobre a árvore genealógica da família do requerente. Além disso, o aumento da procura tem elevado também o tempo de espera para a análise dos pedidos de cidadania italiana. Por esta razão, muitos empresários devem estar se antecipando nesta solicitação”, explica Lucas Lima.

