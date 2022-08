A equipe de Futsal Masculino Livre conquistou a classificação à próxima fase dos Jogos Regionais. O time assegurou a participação na sequência da competição no último fim de semana, em partidas disputadas na cidade de Vargem Grande do Sul. Também no fim de semana, o Futebol Feminino Livre encerrou a sua participação nos jogos após partida disputada em São João da Boa Vista.

Na sexta-feira (5), o Futsal Masculino Livre foi derrotado por Vargem Grande do Sul por 2 a 1, enquanto no sábado (6) o time venceu Águas da Prata por 4 a 2. Com os resultados a equipe conquistou a 2ª posição no grupo e aguarda pela definição dos próximos adversários em sorteio programado para esta sexta-feira (12).

No domingo (7), o Futebol Feminino Livre foi superado por São João da Boa Vista por 3 a 1 e terminou a primeira fase dos jogos na 3ª posição do grupo.

O sorteio do dia 12 apontará também os próximos confrontos Sorteios serão realizados no dia 12, apontando os próximos confrontos do Futebol Masculino Sub-20, Vôlei Masculino Livre, Vôlei Feminino Livre e Handebol Masculino Livre.

Até o momento, Santa Bárbara d’Oeste conquistou seis medalhas nos Jogos Regionais: prata no Tênis Masculino Livre, prata no Basquete Feminino Livre, prata na Malha, prata no Badminton duplas, bronze no Badminton individual e Bronze no Badminton por equipes.

Neste ano, os Jogos Regionais apresentam um novo formato – a competição não tem uma cidade-sede e apresenta maior duração, ocorrendo em várias datas. Os próximos confrontos (já definidos) e os adversários de Santa Bárbara d’Oeste nos Jogos Regionais 2022 são:

Biribol Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Araras, Casa Branca, Mococa, Rio Claro, Valinhos e Vargem Grande do Sul

Em Americana, dia 20 de agosto

9h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Rio Claro

12h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Valinhos

12h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Mococa

Vôlei de Praia Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira e São João da Boa Vista

Em Mogi Guaçu, dia 20 de agosto

9 horas – Santa Bárbara d’Oeste x São João da Boa Vista

12 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Artur Nogueira

Vôlei de Praia Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira e Pedreira

Em Mogi Guaçu, dia 27 de agosto

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Artur Nogueira

11 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Pedreira

Atletismo Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Leme, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Santa Cruz das Palmeiras, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo

Atletismo Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Paulínia, Santa Cruz das Palmeiras, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo

Ciclismo Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Cordeirópolis, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Mogi Guaçu, Pedreira, Rio Claro, São João da Boa Vista e Sumaré

Ciclismo Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Cordeirópolis, Elias Fausto, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Mogi Guaçu, Pedreira, Rio Claro, São João da Boa Vista e Sumaré

Ginástica Artística Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Cordeirópolis, Itatiba e São João da Boa Vista

Ginástica Rítmica Feminino 14 Anos

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Atibaia, Casa Branca, Indaiatuba e Pedreira

Judô Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Aguaí, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Leme, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra e Vargem Grande do Sul

Karatê Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré e Vargem Grande do Sul

Karatê Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré e Vargem Grande do Sul

Natação Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Valinhos

Natação Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Valinhos